HDP’nin olağanüstü kongre tarihi netleşti

HDP Parti Meclisi (PM), olağanüstü kongre gündemiyle toplandı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında yapılan toplantıda, HDP’nin kongre tarihi netleşti. Toplantıda, partinin 4'üncü Olağanüstü Kongresi'nin 27 Ağustos 2023 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılması kararlaştırıldı. PM toplantısında, partiyi kongreye götürmek için MYK yetkilendirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre geçtiğimiz hafta Yeşil Sol Parti ile HDP’nin Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapılmıştı. Toplantıda, HDP’nin olağanüstü kongreye gitmesi, kongrede HDP varlığının korunacağı ve yetkilerini Yeşil Sol Parti’ye devretmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca Eylül ayı sonunca yapılması planlanan Yeşil Sol Parti’nin kongresinde ise, partinin tüzük ve isim değişikliği yapması kararlaştırılmıştı. Ancak yeni isme dair bir karar alınmamıştı.