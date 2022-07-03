HDP’nin kongresi başladı: 'Çağrımıza karşılık alamazsak, seçime kendi adayımızla gireriz'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Kongrenin Divan Kurulu'na HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Dersim Dağ, Serpil Kemalbay ve Necdet İpekyüz seçildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, kongrede açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şöyle konuştu:

“Kimsenin önünde diz çökmedik. Kimseye biat etmedik bundan sonra da kimseye diz çökmeyeceğimize, biat etmeyeceğimize sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Sevgili halkımız. Bugün güneş bir başka güzel doğdu. Bu ses halkların gümbür gümbür geliyorum diyen değişim sesidir.

Kürt sorunu hakikat olarak bu ülkenin önünde durmaktadır. Bir yüzyıl daha aynı acılarla böyle devam etmeyecektir. Kürt karşıtı dış politikanızla Kürt sorunu gerçeğini ve Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldıramayacaksınız. Çözüm HDP’dir, çözüm biziz, çözüm sizlersiniz”

Sancar: Hükümeti ve muhalefeti uyarıyoruz

“Seçimler yaklaştıkça kısır siyasi hesaplar yaparak bazı senaryolar devreye sokarak Kürt sorununu araçsallaştırmak istiyorlar. İmralı’ya uygulanan mutlak tecritle ilgili tartışmaların bu çerçevede değerlendiriyoruz” diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hem iktidara hem de muhalefete yönelik şu mesajı verdi:

“Hükümeti buradan apaçık uyarıyoruz. Tecrit üzerinden oyun oynamayın, böyle hassas bir meseleyi iktidar hedeflerinize alet etmeyin. İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltarak afaki gündemler yaratmayın. Öcalan’ın ne düşündüğünü kamuoyunun öğrenmesini sağlayacak imkanları sağlayın.

Muhalefete de sesleniyoruz. Tecrit iktidarın tekeline ve manipülesine bırakılmayacak kadar önemlidir. Barış konusunda katkı sağlayacağı kanıtlanmış bir aktörün şimdi de bu rolünü oynamasını sağlayacak şartların yaratılmasını muhalefetin de demokrasi güçlerinin de talep etmesi gerekiyor. Tecrit bu ülkede barışa katkı sağlamaz, çözümsüzlük politikalarının sürmesine yarar. Kürt sorununu seçim dönemlerinde hatırlanacak ve araçsallaştırılacak mesele değildir. Kim bunu siyasi çıkarı için kullanmak isterse büyük yanılır. Her kim bir iki oy için milliyetçilik yarışına girerse büyük kaybeder."

'Kendi adayımızla girme seçeneğini önümüze koyarız'

Oluşturdukları Demokrasi İttifakı ile seçimlere gireceklerini belirten Sancar, “Hedefimiz halkların, ezilenlerin, dışlananların ortak iradesini parlamentoda en güçlü şekilde temsil etmek. Bu hedefte en ufak bir tereddüdümüz yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sancar “Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumumuz nettir. Kamuoyu önünde şeffaf görüşmeler yapılması halinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi önümüze koyarız. Hedefimiz de en az ikinci tura çıkmaktır” diye konuştu.