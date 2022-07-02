AKP'li isimden seçim açıklaması: 'Kimsenin Erdoğan'ın arkasına sığınarak kazanma ihtimali yok

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gazeteci Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı. Erken seçim iddialarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, partisinin oy oranıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir, Türkiye'nin markası ama artık kimsenin Tayyip Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanması imkanı, ihtimali yoktur" diyen Kurtulmuş, "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı" tartışmalaryla ilgiliyse "Bizim adayımız senelerdir ortada, 20 senedir yıpranmıyor da Allah aşkına onların adayı 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranan bir adayla da uğraşmasınlar" dedi.

'Kimsenin Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanması ihtimali yok'

"'Parlamenter sisteme dönsek mi' diye konuşuyor musunuz, AKP'nin ajandasında böyle bir şey var mı?" sorusuna, "Böyle bir şey yok. Bizim milletimizin ajandasında bu yok" yanıtını verdi. "Bir yerde kaymakam hata yapıyor her şey Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Bir rahatsızlık duymuyor musunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir, Türkiye'nin markası ama artık kimsenin Tayyip Erdoğan'ın arkasına sığınarak seçim kazanması imkanı, ihtimali yoktur. Her bir politik aktörümüzün, sadece aday olarak söylemiyorum ilçe, il başkanımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimiz..." dedi.

'Kendileri bir aday tespit edecektir'

Numan Kurtulmuş, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların anımsatılması üzerine "Karşıdaki bloğun kimi aday göstereceğini söylemek bize düşmez. Kendileri bir aday tespit edecektir. Tespit edemiyorlar gerçi" dedi.

"Adayı yıpratacağınızı söylüyorlar" ifadesi üzerine Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Böyle bir şey var mı, bizim adayımız senelerdir ortada, 20 senedir yıpranmıyor da Allah aşkına onların adayı 20 günde mi yıpranacak? 20 günde yıpranan bir adayla da uğraşmasınlar. Kusura bakmasınlar yani böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin ikinci partisi oy oranları itibarıyla CHP. Doğal olarak 6 artı 1'lik masa bugüne kadar eğer geldiyse burada aslan payı da sayın Kılıçdaroğlu'nundur. Ana muhalefet, Türkiye'nin ikinci partisinin başkanının aday olmasından daha doğal bir şey olamaz, Cumhurbaşkanımızın söylediği bu. 'İlla aday olsun' diye bunu söylemiyor."

'AKP bütün kamuoyu yoklamalarında birinci parti'

"Z kuşağı AKP'ye oy verir mi?" sorusunu, "Verir" şeklinde yanıtlayan Kurtulmuş, "AKP bütün kamuoyu yoklamalarında birinci partidir. Siyasi hayatım boyunca oy oranı vermedim. Zaten oy oranları da yavaş yavaş sahada görülmeye başlayacaktır. AKP birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum" diye konuştu.