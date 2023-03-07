HDP'nin kapatılması davasında parti yetkilileri sözlü savunma yapacak

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde açılan davada süreç devam ediyor. 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP’nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesinden istediği süre tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00’da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.

Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.