HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları sürerken HDP cephesinin adayının belli olduğu ifade edildi.

Halktv'den İsmail Saymaz, "HDP, cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadın aday göstermeye karar verdi. Bu isim eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Siirt Milletvekili Gültan Kışanak. Altı yıldır cezaevinde olan Kışanak hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor" derken, "Bir HDP yetkilisi, Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde Kışanak kararını gözden geçirebileceklerini belirterek, 'Gereken bütün kolaylıkları gösteririz' diyor" aktarımında bulundu.