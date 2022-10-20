HDP'nin basın açıklamasına polis saldırısı: Ferhat Encü dahil birçok kişi gözaltında

HDP, eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye'nin PKK'ye yönelik kimyasal silah kullandığı" iddialarına ilişkin İstanbul Şirinevler'de basın açıklaması yapmak üzere toplandı.

HDP İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polisin açıklamayı engellemek istediği, partinin İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü da dahil olmak üzere birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İki kutuplu dünyada sıcak savaş sürecinde boğucu, zehirleyici ve benzer gazların savaşta kullanılması yasaklanmıştır. Kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan anlaşmalar Cenevre'de imzalanmıştır. Türkiye taraf olduğu sözleşmelere rağmen Güney Kürdistan'a yönelik birçok defa kullanıldığı ispatlanmasına rağmen uluslarası güçler sessiz kalarak devletin insanlık suçu işlemesine yardımcı olmaktadırlar. Uluslararası kurumların sessizliğinden cesaret alan ve Güney Kürdistan'da kimyasal silah kullanan devlet bundan vazgeçmelidir. 2021 yılından bu yana Türk devletinin başlattığı savaş hala devam etmektedir. Kimyasal silahların kullanılması insanlık suçudur"