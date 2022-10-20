Sebahat Tuncel'in Alevi dedesiyle görüşme talebi kabul edildi, HDP'li vekille görüştü

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Alevi dedesi olarak, Sebahat Tuncel'le görüştüğünü açıkladı.

"Tutsak bulunduğu Sincan Cezaevi’nde Sebahat Tuncel’in bir Alevi olarak 'dede' ile görüşme yapmak istemesi üzerine Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru Ağustos ayı sonunda kabul edildi. Görüşme için Alevi dedesi olarak şahsımı belirten Sebahat Tuncel ile 17 Ekim Pazartesi günü ilk görüşümüzü gerçekleştirdik" diyen Kenanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde Alevilik üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbetin yanı sıra Aleviler üzerinde yürütülen güncel siyasi tartışmaları ve iktidarın politikalarını konuştuk. İlk olarak; iktidarın Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikalarına karşı sağlam bir duruş sergileyen Alevi kurumlarını kutlayan Tuncel, hak mücadelesine destek selamlarını iletti.

Kobani Kumpas Davası kapsamında savunmasını hazırladığını söyleyen Tuncel, önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek duruşmalarda yapacağı savunmada Alevi tarihinden örneklerle güncel gelişmeleri ve Kobani Kumpas Davasını yorumlayacağını ifade etti.

Birçok kimliğe sahip olduğunu aktaran Tuncel, yaşamı boyunca sistem tarafından ötekileştirilmesinde, baskı ve zulüm altında kalmasında Alevi inançsal kimliğinin önemli bir yerde durduğuna dikkat çekti.

Görüşmemizde son olarak her koşulda ve her ortamda Aleviliğine sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Tuncel tüm Can’lara selam ve sevgilerini gönderdi.

Sebahat Can ile görüşmemiz aylık olarak devam edecek."