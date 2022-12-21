HDP'li vekillerin Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine izin verilmedi

HDP’li milletvekillerinin "Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride karşı" Adalet Bakanlığı önünde yapmak istedikleri oturma eylemine izin verilmedi.

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk Öcalan’a uygulanan tecride son verilmesi için bugün Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak istedi.

Ellerinde “İmralı’da hukuk uygulansın”, “Tecrit insanlık suçudur” yazılı dövizlerle TBMM’den Adalet Bakanlığı önüne yürümek isteyen milletvekillerine izin verilmedi. Polisle yapılan pazarlığın ardından, HDP’li milletvekilleri bakanlık yakınında açıklama yaptı.

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Öcalan'ın "derhal avukatlarıyla görüştürülmesi" çağrısını yaptı.

Öztürk açıklamasında şunları söyledi:

“Her geçen sene tecrit ağırlaştırılarak, 24 senedir Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit devam ettiriliyor. 2 seneye yakındır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. Bildiğiniz gibi, bu tür bir yaklaşım hem ulusal hem uluslararası hukuku ayaklar altına almaktadır. Bu açıdan kritik bir aşamaya gelinmiş olan tecride karşı, başta halkımız olmak üzere tüm demokratik güçleri hassas davranmaya, söz ve eylemle tecride karşı tepkilerini göstermeye davet ediyoruz. Abdullah Öcalan’ın ne zaman sesi duyulduysa hem toplumsal barış hem de Türkiye’nin geleceği açısından umut verici olmuştur. Şu anda AKP-MHP iktidarı; Öcalan’a, İmralı’ya yönelik tecrit politikalarıyla insanlık dışı politikalar güdüyor. Bu politikalara karşı hepimizin sesimizi yükseltmesi gerekiyor. Kritik bir aşamaya gelmiş durumdadır.

Tecridin ne kanunda ne Anayasa’da ne de Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası sözleşmelerde yeri yoktur. Tecrit, bir işkencedir. 2 yıla yakın bir süredir görüştürülmemesi, hiçbir şekilde iletişim kurulmaması, mutlak bir şekilde uygulanması insanlık suçudur. Hükümete, iktidara düşen, Öcalan’ı derhal avukatlarıyla görüştürmek ve bundan sonra da mevcut olan hukukun Öcalan’a da uygulanması gerekiyor.

Bizler de bugün milletvekilleri olarak, insanlık boyutunu aşan, kritik bir aşamaya gelen tecrit uygulamalarını kabul etmeyeceğimizi, buna artık tahammül göstermeyeceğimiz ifade edelim. Bugünden sonra, sonuç alıncaya kadar Adalet Bakanlığı önünde yer alacağımızı belirtelim. Tecrit, günlük siyasete de malzeme ediyor. Tecride karşı mücadele ve İmralı’ya karşı yaklaşım, bizler açısından demokrasi, hukuk ve insan onuru ile doğrudan ilişkilidir.” (ANKA)