HDP'den 'hesapların bloke edilmesi' talebine dair açıklama: Kendimize bir yol açarız

Yargıtay Başsavcılığının HDP’nin parti hesaplarının bloke edilmesi talebini değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Parayı keserek HDP’yi terbiye etmeye çalışmanın bir karşılığı yok. Biz bir şekilde mücadelemizi sürdürecek yollar bulur, kendimize bir yol açarız" dedi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebinin arkasında Cumhur İttifakı'ndaki siyasi partiler olduğunu söyleyen Saruhan Oluç, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı MHP, BBP ve Vatan Partisi’nin taleplerini yerine getiriyor. Bu talep Cumhur İttifakı’nın içinde olan ve Cumhur İttifakı’nı destekleyen partilerin talebi. O yüzden iktidardan gelen bir talep olarak değerlendirmek gerekiyor" dedi.

'Parayı keserek HDP'yi terbiye etmeye çalışmanın bir karşılığı yok'

"Kapatma davasının demokratik siyasete yönelik ağır bir tasfiye davası olduğunu" söyleyen Oluç, "Davanın hukuki bir yanı yok. Bu talep siyasi bir dava olduğunun bir başka örneği. Öte yandan parayı keserek HDP’yi terbiye etmeye çalışmanın bir karşılığı yok" ifadelerini kullandı.

Oluç, "Anayasa Mahkemesi ne karar verir bilemeyiz. Kapatma ve 451 kişiye siyasi yasak dahil ne karar alırlarsa alsınlar demokratik siyaset alanındaki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'Kendimize bir yol açarız'

HDP’nin geçmişte Hazine yardımı almadan seçime girdiğini ifade eden Oluç, "2014 ve 2015 seçimlerine HDP olarak Hazine yardımı olmadan girdik. Hem cumhurbaşkanlığı seçimleri hem yerel seçimler. Nasıl çalıştık o zaman? Halkımızın bağışlarıyla, destekleriyle yürüttük çalışmalarımızı. HDP politik bir yapıdır, bir halk hareketidir. Biz bir şekilde mücadelemizi sürdürecek yollar bulur, kendimize bir yol açarız. İktidara da bu tür cezalarla HDP fikriyatını, mücadelesini ortadan kaldıramayacaklarını bir kez daha söyleyelim" dedi.