HDP'li vekillere 'terörist' diyen yandaş yazar ceza alınca 'vay be' diye isyan etti

Yandaş yazar Cem Küçük, HDP'li Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terörist' dediği için 6 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Küçük, konuya ilişkin bir yazı kaleme alırken "Bu dava açılmaz diye düşünüyordum. Kovuşturmaya yer yok diye karar çıkacak diye bekliyorduk. PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin iki sözde vekili demek ki bazı savcılar ve hâkimler nezdinde daha önemliymiş" dedi.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta mahkeme görüldü ve Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi hiç beklemeden davayı karara bağladı. Bana 19 Temmuz’da 6 bin 620 TL adli para cezası verdi. Hükmü geri de bırakmadı.

Vay be, Gare şehitlerimizi savunduğum için, o gece bu şehitlerimizi Türk devleti katletti diyenlerle kafa kafaya mücadele ettiğim için 6 bin 620 TL para ödemeye karar veren Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi beni cezalandırdı. Kararı siz değerli okur ve izleyicilerime bırakıyorum."