AKP'den istifa etmek isteyenlere kasetli şantaj: 'Erdoğan'a da izletiliyor' iddiası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşe yazısında dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

Pehlivan, "Neymiş, AKP’den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş... Neymiş, sakladıkları özel hayatları takip edilip kayıt altına alınıyormuş... Neymiş, toplanan görüntülerle hazırlanan dosyalar hem parti lideri Erdoğan’a hem de takip edilen AKP’liye gösteriliyormuş..." derken, "Yani, AKP gemisi batarken kaçışları önlemek için “şantaja”başvuruluyormuş" ifadesini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“Bu özel değil, genel genel!”

Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal’a yapılan kaset kumpasına bu sözlerle sahip çıkmıştı.

Acaba, diyorum... Şu sıralarda AKP içinde bu sözü hatırlayanlar var mı?

Şimdi nereden çıktı bu soru, demeyin. Anlatayım.

Deniz kenarında yemekteyiz, güneş batmak üzere, yüzümüz gülüyor...

Nasıl olduğu bende kalsın ama, tam da o sırada öğrendim:

Neymiş, AKP’den istifa etmek isteyenleri vazgeçirmek için bir mekanizma kurulmuş...

Neymiş, sakladıkları özel hayatları takip edilip kayıt altına alınıyormuş...

Neymiş, toplanan görüntülerle hazırlanan dosyalar hem parti lideri Erdoğan’a hem de takip edilen AKP’liye gösteriliyormuş...

Sorsan, “iyilikleri” için yapılıyormuş.

Ama aslında “Sakın gitme, gidersen bunlar ifşa olur” deniyormuş.

Yani, AKP gemisi batarken kaçışları önlemek için “şantaja”başvuruluyormuş.

Keyifle iki lafın belini kıralım, derken duyduklarıma bak!

Seçim yaklaştıkça daha neler öğreneceğiz, bakalım...