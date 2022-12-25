HDP'li vekil 'Paris' paylaşımını sildi: 'Katliamdan dolayı çok üzgünüm'

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından saldırıya karşı eylemler düzenlenmişti.

Gazeteci Clément Lanot, Paris sokağında yanan bir aracın videosunu sosyal medya üzerinden paylaşmış, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ise söz konusu paylaşımı Kürtçe “Yanıyor Paris, yansın” ifadeleriyle tekrar paylaşmıştı.

Temelli paylaşıma gelen tepkilerin ardından "Tweetimi sildim. Duygular bazen istemeden de olsa başka gerilimlere neden olabiliyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Demokratik protesto hakkını savunmaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.