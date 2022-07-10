HDP'li Tosun'un 'Topal Osman' önergesine ret: 'Sorulamayacak soru'

Meclis’in 1 Temmuz’da tatile girmesiyle, çalışmalara Ekim ayına kadar ara verildi. Milletvekilleri yasama faaliyetleri kapsamında Meclis’e soru ve araştırma önergeleri verebiliyor. Ancak son dönemlerde Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından birçok önerge Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade ediliyor.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un, Gemlik Yürüyüşü, Topal Osman, Diyarbakır’daki emekçilerin sorunları ve Zindan Yeni’nin cenazesinin saklama kabında gönderilmesine dair verdiği soru önergeleri iade edildi.

'Kişisel görüş' gerekçesiyle ret

Tosun’un Zindan Yeni’nin cenazesine yönelik kötü muameleye dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verdiği önergenin, İç Tüzük 96’ıncı maddede yer alan “kişisel görüş” olduğu öne sürüldü. Önergede yer alan “Anne Menice Yeni’nin beyanlarına göre oğlu Zindan Yeni’nin kimyasal silah ile öldürüldüğü ve izlerin kaybolması için bekletilip verildiği yönündedir” beyanı, kişisel görüş olduğu belirtilerek çıkarılması istendi.

Tosun’un Diyarbakır’da emekçilerin yaşadığı sorunlara dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, İç Tüzük 96’ıncı madde gerekçe gösterilerek iade edildi. Meclis başkanlığı, önergede yer alan “Bakanlığınız sert siyasal söylemlerin ve sınır dışı operasyonlar gibi savaş politikalarının sebep olduğu ekonomik krizde emekçiler lehine girişim olacak mıdır?” şeklindeki 7’nci soruyu gerekçe gösterdi.

İstanbul’da 12 Haziran’da yapılan Gemlik Yürüyüşü’nde polislerin uyguladığı şiddete dair cezasızlık politikaları ve 2911 sayılı Yürüyüş ve Gösteri Kanunu’na dair Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesi de iade edildi. Bu önerge, “1 Haziran 2022 tarihinde İmralı Cezaevi’nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan ve arkadaşlarına yönelik iç hukuk ve uluslararası hukukun alt üst edilerek, tecrit uygulanmasına karşı Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (KJA), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) tarafından 12 Haziran 2022 tarihinde Gemlik Yürüyüşü’nün organize edildiği basına duyurulmuştur” cümlesi kişisel görüş sayıldı.

'Sorulamayacak soru' denildi

Milletvekili Tosun’un, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı tarafından Giresun Belediyesi işbirliğiyle yaptığı etkinlikte, “Giresun siz yeter” yazılı Topal Osman’ın silahlı fotoğraflarının yer aldığı otobüsün kent merkezinde dolaştırılmasına dair verdiği soru önergesinde, hem İç Tüzük 96 hem de İç Tüzük 67 ve 97 gerekçe gösterildi. Önergenin gerekçesinde yer alan “Diyarbakır halkı, DBB ve ilçe kayyımlarının özellikle birçok çalışmada ayrımcı ve kolonyalist yaklaştığını belirtmektedir” cümlesine kişisel görüş denildi.

“Kayyım atanan DBB ve ilçe belediyelerinin Diyarbakır halkına karşı birçok çalışmada ayrımcı ve kolonyalist yaklaştığından bakanlığınız haberdar mıdır?” cümlesi hem "sorulamayacak soru" hem de "kişisel görüş" denilerek, İç Tüzük’e aykırı olduğu savunuldu.

Her dört önergenin, içinde belirtilen cümlelerin düzeltilmesi halinde işleme alınacağı kaydedildi.