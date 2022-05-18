CHP'li milletvekilinin soru önergesini haberleştiren gazeteciler ifadeye çağrıldı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 2021 yılının Ağustos ayında "Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2021 yılı tercih döneminde açtığı 21 bin 260 kişilik kontenjanın 10 bin 165’ini yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıldığını söz konusu uygulamanın fırsat eşitsizliği yaratmakta olduğunu" söylemişti.

Purçu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi de vermişti. Purçu, söz konusu soru önergesini haber yapan gazetecilerin savcılığa ifade vermeye çağrıldığını duyurdu. Duruma tepki gösteren Purçu, "Önerge nedeniyle üniversite rektörlüğü, ben ve yol arkadaşım CHP İzmir Milletvekili Sayın Tacettin Bayır’dan şikayetçi olmuş. Üstelik, bu konuda verdiğimiz soru önergelerini haberleştiren 8 gazetecinin de ifadesi alınmıştır. Basın İlan Kurumu da geride kalmayarak, bu 8 gazetenin temsilcisinden savunma yapmalarını talep etmiştir" dedi.

'Basın özgürlüğü denen bir şey kalmadı'

Purçu şöyle konuştu:

"Yasama organı üyesi olarak soru önergesi yoluyla denetim yapmak, milletvekili olarak bizim en temel hak ve ödevlerimizdendir. Aynı şekilde bunu haberleştirmek, her şeyi kamuoyunun bilgisine sunabilmek de değerli gazetecilerin hak ve ödevleri arasındadır. Bu hakkımızı elimizden alamazsınız! Bu durum, Türkiye’de ne ifade ne de basın özgürlüğünün kalmadığını alenen gözler önüne sermektedir. Bu ülkede gazetecilik nitelikli bir suç olarak görülmekte, bağımsız haber yapan, haksızlığa uğrayanların sesi olan, hukuksuzlukları duyuran herkes susturulmaya çalışılmaktadır. 8 gazeteciye tebligat yollayarak savunma isteyen Basın İlan Kurumu’nu kınıyorum!"