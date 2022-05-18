11 Mayıs'ta 78 kuruş, dün 1 lira 70 kuruş zamlanan benzine bir zam daha geliyor.
Halktv'de yer alan habere göre, benzine bu geceden itibaren 1,03 lira daha zam gelecek.
Böylece benzine bir haftada gelen zam 3 lira 51 kuruş oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haluk Arican
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine bir zam daha: Bir haftada 3,51 lira zam!
Benzine bir kez daha zam geliyor. Bir haftada benzine gelen zam miktarı 3,51 lira oldu.
Haber Merkezi
11 Mayıs'ta 78 kuruş, dün 1 lira 70 kuruş zamlanan benzine bir zam daha geliyor.
Halktv'de yer alan habere göre, benzine bu geceden itibaren 1,03 lira daha zam gelecek.
Böylece benzine bir haftada gelen zam 3 lira 51 kuruş oldu.