Benzine bir zam daha: Bir haftada 3,51 lira zam!

11 Mayıs'ta 78 kuruş, dün 1 lira 70 kuruş zamlanan benzine bir zam daha geliyor.

Halktv'de yer alan habere göre, benzine bu geceden itibaren 1,03 lira daha zam gelecek.

Böylece benzine bir haftada gelen zam 3 lira 51 kuruş oldu.