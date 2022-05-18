Benzine bir zam daha: Bir haftada 3,51 lira zam!

Benzine bir kez daha zam geliyor. Bir haftada benzine gelen zam miktarı 3,51 lira oldu.

Haber Merkezi

11 Mayıs'ta 78 kuruş, dün 1 lira 70 kuruş zamlanan benzine bir zam daha geliyor.

Halktv'de yer alan habere göre, benzine bu geceden itibaren 1,03 lira daha zam gelecek.

Böylece benzine bir haftada gelen zam 3 lira 51 kuruş oldu.

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İşte sadece son 24 saatte gelen zamların 'kısa' listesi