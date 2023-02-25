HDP'li Temel: Adaylık tartışmalarını yeniden ve etraflıca ele almamız gerekiyor

HDP’nin 27 Şubat’ta gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında aday ve seçim konusunun gündeme geleceği ifade edildi.

Seçim tartışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, “Deprem sahasındaki çalışmalar ve halkın ihtiyaçları öncelikli gündemimiz. Bu yoğunlukta ve bu kadar acıların yoğun olduğu zeminde seçim tartışması yürütmedik. Seçim gündemli toplantı yapmadık” dedi.

MYK’nin 27 Şubat’ta Ankara’da toplanacağını belirten Temel, “Toplantının temel gündemlerinden biri deprem ve sonrasında ortaya çıkan durum, diğer diğer gündem maddesi de seçim olacak. MYK, Emek ve Özgürlük İttifakı’yla beraber seçime dönük hazırlıklar ve tartışmaların nasıl ele alınması gerektiği konusunda çerçeve çıkarmayı hedefliyor. 27 Şubat’ta seçim konusunu gündeme getirip, tartışma yürüteceğiz. Seçmenimiz somut, net tutum ortaya koymamızı istiyor” diye konuştu.

Temel, seçim öncesi adaylık konusunda gelişme olduğunu ve kamuoyuna açıklama sürecine girildiğini vurgularken, depremin yeni koşullar yarattığını söyledi. Temel, “Depremden kaynaklı ağır atmosferi, iktidarın fırsatçı tutumunu düşündüğümüzde, bütün olarak adaylık tartışmalarını yeniden ve etraflıca ele almamız gerekiyor. Bu, kendi adayımızı çıkarma kararlılığımızda gevşeme, değişme anlamına gelmiyor. İsim havuzunda kimlerin olduğunu, aday çıkarıp çıkarmama konusu yeniden değerlendirmeye alınacağı için paylaşmamızın anlamı olmaz. Ya hızlı şekilde kendi adayımızı ilan edip tartışma yürüteceğiz ya da ‘yeni durumla karşı karşı olunduğu için yeniden değerlendirme gerekir’ diyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.