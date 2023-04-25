HDP'li Tayip Temel: Parti yöneticilerimiz gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri eş zamanlı yüzlerce adrese operasyon düzenlediği öğrenildi.

Aralarında avukatların ve gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gözaltına alınanlar arasında parti yöneticilerinin de bulunduğunu belirtti.

Temel, "Seçim arifesinde iktidar kaybetme korkusuyla yine gözaltı operasyonlarına sarıldı. Sabah partimizin MYK üyeleri, eşbaşkan yardımcıları, gazeteci, sanatçı ve avukatların içinde olduğu onlarca arkadaşımız Amed’te gözaltına alındılar… Kaybetmekten kurtulamayacaksınız!" ifadesini kullandı.