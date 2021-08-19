HDP'li Tayip Temel: Öcalan bir haftada çözer

Halkların Demokratik Partisi Şırnak İl Örgütü, “Özgürlük Zamanı” kampanyası kapsamında Silopi’de halk toplantısı düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel kampanyalarıyla Kürtlerin özgürlüğünü, Türkiye’nin demokratikleştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Kürt sorunu ile birlikte ülkede yaşanan yoksulluğun, doğa katliamlarının temelinde "İmralı tecridi" olduğunu öne süren Temel, “Eğer İmralı’daki tecrit sonlandırılmazsa, Kürt sorununda çözüm yolu açılmazsa, Türkiye’deki yoksulluk bitmez. Kürt düşmanlığı muhalefet düşmanlığı, kadın düşmanlığı, doğa düşmanlığına dönüşüyor. Çete böyle ortaya çıktı, Kürt inkarı üzerine kuruldu. Mehmet Ağar nasıl Mehmet Ağar oldu; Sedat Peker nasıl Sedat Peker oldu. Elbette ki Kürt düşmanlığına dayanarak çeteleştiler” dedi.

Öcalan’ın Kürt sorununa dair “Bir haftada çözerim, kendime güveniyorum” açıklamasına göndermede bulunan Temel, “30 yıldır tanklarla, toplarla, savaş uçaklarıyla, katliamlarla bu sorunu çözemeyenler, İmralı’nın bu sesini duymuyor. İşlerine geliyor. Bu nedenle bu hamlemizin temel hedeflerinden biri de tecridi kırmaktır. Artık avukat görüşü değil, Öcalan’ın özgürlüğü sağlanmalı. Sayın Öcalan bir haftada çözer. Özgür koşullarda rolünü oynayabilir” diye noktaladı.