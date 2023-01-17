HDP'li Taşçıer: Altılı Masa'nın kuyrukçusu olmak istemiyoruz

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP'nin kendi adayını çıkarma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar altılı masa bir adım atmadı, atmayacağı da belli oldu. Olağanüstü bir şey olursa bilemem ama şu ortamda altılı masanın kuyrukçusu olmak istemiyoruz" dedi.

Sabah yazarı Mahmut Övür'e konuşan. Taşçıer, Deva Partisi'yle ilgili ittifak iddiaları hakkında, "Böyle bir görüşme hiç olmadı. Adı geçtiği için Erol Katırcıoğlu'na da sordum. O da bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca böyle bir teklif gelse de bunu HDP içindeki Türk solu kabul etmez" dedi.

'İki ittifakın da mecburen bize geleceği düşünülüyor'

HDP'li Taşçıer sorulara şu yanıtları verdi:

HDP kendi adayını çıkarma konusunda kararlı mı?

Evet kararlı... Şu ana kadar altılı masa bir adım atmadı, atmayacağı da belli oldu. Olağanüstü bir şey olursa bilemem ama şu ortamda altılı masanın kuyrukçusu olmak istemiyoruz. Biz altılı masanın arka bahçesi değiliz. Binde 4'lük partileri görüyorlar, yüzde 10-12'lik HDP'yi görmüyorlar.

Kandil'in baskı yapması halinde HDP tavır değiştirir mi?

Bence halk artık Kandil'i dinlemiyor. Nereye gidersek gidelim halk kendi adayımızı çıkarmamızı istiyor. İkinci tura kalırsa, iki ittifakın da mecburen bize geleceği düşünülüyor. Ancak AK Parti bir adım atsaydı halk daha sıcak bakardı.