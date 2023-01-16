'HDP kapatılırsa Deva Partisi listelerinden seçime girecek' iddiasına ilişkin açıklama

HDP’nin kapatılması durumunda DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğine dair iddialara ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan açıklama geldi.

"DEVA Partisi ile ilgili olan iddia bir spekülasyondur. Ne kurullarımızda konuşulmuştur ne de DEVA Partisi yetkilileri böyle bir konuyu gündeme getirmiştir" diyen Sancar, "Bu spekülasyonlar üzerinden değerlendirme yapmak ciddi hata olur. Bizler dava açılmadan önce hazırlık yapmaya başladık. Dava süreci ve muhtemel sonuçlarla ilgili çalışmalar yaptık. Gücümüzün ve konumumuzun, rolümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu seçimlerde HDP’nin gücü aynı zamanda sorumluluğudur. Gerekli tedbirleri aldık, herhangi bir sıkıntımız yok" ifadesini kullandı.