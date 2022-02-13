HDP'li Sürücü'nün aracına saldırı

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun sıkıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Sürücü'nün park halindeki aracının arka camına isabet ederek camı delen kurşunun kovanı aracın bagajına düştü. Aracın yanına giderek durumu fark eden Sürücü, ekiplere haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri Sürücü'nün aracında incelemede bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sürücü'nün aracının 50 metre ilerisinde polis otosunun olduğu belirtildi.