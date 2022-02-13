Diyarbakır, Van ve Kızıltepe'de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde Özgür Kadın Hareketi üyesi Hacire Tanırgan’ın evine polisler tarafından baskın yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, baskın sırasında evin kapısı kırılırken, Tanırgan’ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Tanırgan'ın Diyarbakır'a götürüleceği belirtildi.

Van'da 4 genç gözaltına alındı

Van’da da polis, sabah saatlerinde birçok adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramanın ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Gençlik Meclisi üyeleri Arjin Tuncer, Ferhat Azan, Rojin Varhan ve yüzde 90 fiziki engelli Mehmet Şerif Demirağaç gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Diyarbakır'da gözaltılar

Diyarbakır'da da çok sayıda eve polislerce baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda HDP Gençlik Meclisi üyeleri Diyar Sincar ve Nurullah Özgün ile Şehmus Doku ve Mazlum Kardaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.