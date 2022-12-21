HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yarın TBMM Genel Kurulu'nda oylacanak

Tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in "yasama faaliyetlerine katılmadığı" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi talebi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başladı.

Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılacak oylama tezkere görüşmelerinin tamamlanmasından 24 saat sonra yapılacak. Güzel’in milletvekilliğinin düşmesi için TBMM Genel Kurulu’nda 301 oy aranacak.

HDP Batman Milletvekili Tiryaki, Semra Güzel adına savunma yaptı. 2 saatlik bir savunma yapan Tiryaki, “Aslında Semra Güzel’in savunma yapmasını gerektiren hiçbir fiili olduğunu düşünmüyorum. Parlamentonun en çalışkan milletvekillerinden birisinin milletvekilliğini Meclis çalışmalarına katılmadığı için düşürmek istiyorsunuz. 273 soru önergesi vermiş, çok sayıda yasa teklifi vermiş. Yemin ettikten sonra sağlık mazeretiyle bir daha Meclis’e gelmeyen milletvekillerinin olduğu, yemin töreninden sonra bir daha Meclis kürsüsünü kullanmayan milletvekillerinin olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en çalışkan milletvekillerinden Semra Güzel’in vekilliğini devamsızlık nedeniyle düşürmek istiyorsunuz" dedi.

'Çok sayıda kişi tarafından bir linç kampanyası başlatıldı'

Tirkiyaki sözlerine şöyle devam etti:

"Semra Güzel bundan iki gün sonra, 10 Ocak tarihinde bu resimlerle ilgili basına bir açıklama yaptı ve bu açıklamada ‘İktidar tarafından basına servis edilen kimi fotoğraflar üzerine sosyal medyada ve televizyonlarda hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isterim’ demişti. Bu fotoğrafın yayınlanmasıyla birlikte adeta düğmeye basılmış gibi olağan bir Meclis komisyonu çalışması olarak nitelendirilemeyecek bir süreç işletildi, yaşanan süreci şöyle özetleyebiliriz: Bundan yedi yılı aşkın süre önce, 2014 yılında ‘çözüm süreci’ olarak adlandırılan bir süreçte çekildiği belirtilen, 2017 yılından beridir güvenlik birimlerinin ve cumhuriyet savcılıklarının elinde olan fotoğrafların basına servis edilmesi ve 8 Ocak 2022 günü akşam saat 19.47'de fotoğrafların yayınlanmasıyla Semra Güzel hakkında aralarında AKP ve MHP'li milletvekillerinin ve hükümet üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi tarafından bir linç kampanyası başlatıldı.

Resimlerin sosyal medyada yayımlanmasından dört gün sonra, 12 Ocak 2022 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonunun üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanı, neredeyse tamamı bunlardan çok önce Komisyona ulaşan ve görüşülmeyi bekleyen çok sayıda milletvekili hakkındaki bin 200'ü aşkın dosya arasından, resimlerin yer aldığı (3/1843) sayılı dosya ile yalnız resimlerin yer aldığı dosyayı dokunulmazlığın kaldırılması için ikna edici bulmadığı için olsa gerek bir gizli tanığın, itirafçının beyanının yer aldığı (3/665) sayılı dosyayı görüşmek üzere Karma Komisyon üyelerini 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 11.00'de yani on iki gün sonra toplantıya çağırdı. Karma Komisyon, 20 Ocak günü saat 11.00'de toplandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla Semra Güzel'i hedef gösteren, dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiş Komisyon üyelerinin de içinde yer aldığı Komisyon üyelerinin teklifiyle, dosyaları incelemek üzere bir Hazırlık Komisyonu oluşturmasına karar verildi. Hazırlık Komisyonu, aynı gün, 20 Ocak 2022 günü toplantıya çağırıldı. 20 Ocak 2022 günü saat 17.00'de Hazırlık Komisyonu toplandı, Komisyonun görev dağılımı yapıldı, Semra Güzel'den aynı gün savunma istendi, 28 Ocak 2022 tarihine kadar yazılı savunma yapması için süre verildi, bir sonraki toplantının 31 Ocak 2022 günü yapılmasına, gelirse Semra Güzel'in bu tarihte sözlü savunma yapabileceğine karar verildi. Önceden karar verildiği biçimde, 31 Ocak günü Hazırlık Komisyonu 2'nci Toplantısı'nı yaptı. Hakkında Meclis tarihinin en büyük linç kampanyalarından biri başlatılan ve âdeta yargısız infaz edilen Semra Güzel yazılı savunma göndermedi, sözlü savunma için de Komisyona gelmedi. Bu arada, Hazırlık Komisyonu Başkanı, Hazırlık Komisyonunda bir ara karar oluşturulmadığı hâlde, resen Karma Komisyondaki tartışmalar hakkında 2 araştırma yaptı. Birincisi, Semra Güzel'in birlikte fotoğraf çektirdiği Volkan Bora'nın gerçekten Semra Güzel'le aynı dönemde Şanlıurfa Harran Üniversitesinde öğrenci olup olmadığını YÖK'e sordu.

'Tek iddia, gizli tanığın kurduğu cümlelerden ibaret'

2 Şubat 2022 tarihinde, Ankara Milletvekilimiz sevgili Filiz Kerestecioğlu, Semra Güzel'i savunmak üzere Komisyon toplantısına katıldı. Bir milletvekili olarak, bir avukat olarak değil; bir kadın, bir insan olarak sözlü savunmasını yaptı. Aslında paylaştığı şeyleri, Semra'nın hikâyesini, bu ülkedeki kadınların hikâyesini, Kürt kadınlarının hikâyesini anlattı çünkü Filiz Vekilimiz de Semra Güzel'in savunmaya ihtiyacı olmadığını çok iyi biliyordu. Tartışmalar sonucunda 2 Şubat 2022 tarihinde yani Komisyonun oluşturulmasından on üç gün sonra oy çokluğuyla her iki fezleke için de Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının Karma Komisyona teklif edilmesine karar verildi. Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 17 Şubat 2022 tarihinde toplandı; AKP, MHP, CHP ve İYİ Partinin Komisyon üyesi olan vekillerinin oylarıyla Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine teklif edilmesine karar verildi. 1 Mart 2022 tarihinde de çok tarihî bir günde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamayla sevgili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Semra Güzel'in ivedi olarak, hızlıca milletvekilliği görevinin sona ermesinden önce dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirecek bir neden var mıydı? Bizce yoktu. Semra Güzel'le ilgili bir dosyadaki tek iddia, gizli tanığın kurduğu cümlelerden ibaret. İşin dramatik tarafı, Hazırlık Komisyonu Başkanı yalnız bu cümlelerden oluşan bu gizli tanık beyanıyla ilgili olarak bir rapor sundu bize yani kanaatlerini sundu.

'Canınız istediği için bir siyasi kararla Genel Kurul’da yoklama yaptınız'

Hukukun yoklamaya ilişkin genel ilkelerini, milletvekillerinin devamsızlığına ilişkin genel ilkelerin tamamını yok saydınız. Canınız istediği için bir siyasi kararla Genel Kurul’da yoklama yaptınız. Böyle bir yetkiniz yok. Ancak belli sayıda milletvekili size başvuru yapmış olsaydı bir yoklama yapabilirdiniz. Tereddütte düşmediğiniz halde Genel Kurul’da yoklama yaptınız. Bu açıkça Anayasa’nın ihlalidir, bu açıkça İç Tüzüğün ihlalidir. Umarım Anayasa Mahkemesi bu hukuksuzluğa geçit vermez. İç Tüzük yok sayılarak, Anayasa yok sayılarak, parlamentonun işleyişine dair bütün hükümler yok sayılarak burada yoklama yapıldı ve şimdi Semra Güzel’in milletvekilliğini buna dayanarak düşürmeye çalışıyorsunuz. Meclis Başkan Vekilinin yoklama yapması aynı zamanda bir hakkın kötüye kullanılmasıdır.

Suç örgütü liderleriyle albümü olanlar için hiçbir söz kurmazken, bunu yadırgamazken o fotoğrafların sahibini bir kahraman olarak nitelendirirken Semra Güzel’in sevdiği kişiyle olan resmi üzerinden bir linç kampanyası yürüttünüz. Semra Güzel cezaevine gitseydi bugün milletvekilliği devam edecekti. Semra Güzel sokağa çıkmadığı için can güvenliği tehdidi yaşadığı için vekilliğini düşürmek istiyorsunuz. Aslında Semra Güzel niye cezaevine atılmadı diye cezalandırmak istiyorsunuz. Bu devamsızlığın tespitinin amacı Semra Güzel’in parlamentonun üyesi olarak gelip burada çalışma yürütmesi değildi. Böyle bir derdiniz, kaygınız yok.

'Bu ülkeye hiçbir yararı olmayacaktır'

Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi ya da düşürülmemesinin bugün bu parlamentoya katacağı hiçbir katkı yok. Zaten Semra Güzel’in dokunulmazlığını kaldırdınız. Amacınıza ulaştınız dokunulmazlığını kaldırdınız, Semra Güzel’i gözaltına aldırdınız, tutuklandı ve yargılamasına başlandı. Önceki günde ilk duruşması gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu saatten sonra Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesinin bu ülkeye hiçbir yararı olmayacaktır. Sadece parlamento bir üyesinin daha vekilliğinin sonlandırılmasına karar verecektir. Altı aydan az bir süre kalmışken, hiçbir gerekçe yokken hukuksal olarak hiçbir gayeye hizmet etmeyecekken bugün Semra Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için oy kullanmamanızı istiyoruz.”

(ANKA)