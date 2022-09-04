HDP'li Semra Güzel: Seçim propagandası olarak değerlendiriyorum

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İfadesinde, yargılama sürecinin siyasi bir süreç olduğunu belirten Güzel, şöyle konuştu:

"Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanlarıyla içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanmıyorum. Diğer yargılananlar tutuksuz yargılanmaktadırlar. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum."