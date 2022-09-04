HDP'den Semra Güzel açıklaması: 'Soylu kameraları hazırlattı, iki polis saçını çekip boynuna bastırdı'

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanması hakkında açıklamada bulunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, " Saatler evvel iktidar yanlısı medya vekilim Semra Güzel’in tutuklandığını yazdı. Biz az önce öğrendik. Adım adım senaryo uygulanıyor. Büyük senarist Süleyman Soylu" dedi.

'Saatler evvel iktidar yanlısı medya Güzel'in tutuklandığını yazdı'

Oluç, adliyede yoğunluk olmamasına rağmen sabah saatlerinden beri adliyede kararı beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Adalet yok hukuk yok. Milletvekilimiz Semra Güzel’i gördük, avukatları kendisiyle beraber sorguya da girdi. Son derece moralliydi. ‘Halkıma selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum’ dedi. Bu saate kadar bekledik. Biraz önce haberi geldi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bu hukuksuzluk içinde bunu bekliyorduk zaten. Yine ne kadar ilginç değil mi? Saatler evvel iktidar yanlısı medya vekilim Semra Güzel’in tutuklandığını yazdı. Biz az önce öğrendik. Adım adım senaryo uygulanıyor. Büyük senarist Süleyman Soylu."

Semra Güzel: Boyun eğmedim

Güzel'in adliyeye getirilişi hakkında konuşan Oluç, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapmış, kameraları hazırlatmış, memurlarına görev vermiş. Ne yapacaklar? Semra Güzel’in adliyeye getirilirken ensesinden bastırarak boynunu eğdirmeyi planlamışlar. Kameralar hazır, iki polis memuru zor kullanarak Semra Güzel’in saçını çekiştiriyor, boynuna bastırıyor, boyun eğsin de bunun görüntüleri alınsın diye. Semra Güzel boyun eğmedi, iki polis memurunun ensesinden bastırmasına rağmen o görüntüyü vermedi.

Semra kendisine karşı hazırlanan oyuna karşı ‘Basın mensuplarını hazırlamışlar. Benim boyun eğmemi bekliyorlardı, eğmedim."

'Vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez'

Oluç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iktidar senaryolarının boş olduğunu gördüğünde iş işten geçmiş olacak. Süleyman Soylu’ya bunu da söylemiş olalım; Mafya iltisaklı ve irtibatlı bir İçişleri Bakanı’ndan söz ediyoruz. Tutuklu yargılanmaması gereken, milletvekilliği düşmemiş, sadece iki dosya için vekilliği düşürülmüş olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. En sert biçimde kınıyoruz. Vekilliği düşmemiş birine yönelik emniyet ve onun başındaki İçişleri Bakanı Soylu’nun davranışları asla kabul edilemez. Türkiye bir hukuk devleti olsaydı hukuk ve yargı işliyor olsaydı, demokrasi zerre kadar olsaydı, Semra Güzel vekilimiz yargılama sonucunda beraat ederdi. Bu yargı mekanizmasının nasıl bir sonuç yaratacağını ve karar vereceğini biz biliyoruz."