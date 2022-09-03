HDP'li Semra Güzel tutuklandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS aracılığıyla bağlanarak ifade verdi. Güzel savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne SEGBİS ile bağlanan Güzel hakkında tutuklama kararı verildi.