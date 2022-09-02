HDP'li Semra Güzel gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında arama kararı bulunan HDP'li Semra Güzel'in gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı."

Hakkındaki iki ayrı soruşturma sonucunda 1 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, başvurular reddedilmişti.