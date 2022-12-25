HDP'li Sancar'dan siyasi partilere İmralı ile görüşme çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz Batman’da “Yoksulluğa, Savaşa ve Tecride Hayır” mitinginde konuştu.

Aydeniz ve Sancar yaptıkları konuşmalarda Paris'teki saldırının aydınlatılması için Fransa hükümetine çağrıda bulundu. Sancar ayrıca "bütün siyasi partilere" bir heyet oluşturarak İmralı'da görüşme başvurusunda bulunma çağrısı yaptı.

Aydeniz'den Paris'e çağrı: Aydınlatmazsanız sizin de rolünüz olduğunu belirtmek istiyoruz

Saliha Aydeniz mitingde yaptığı konuşmasında "Kürtlere karşı sınır tanımayan bir düşmanlık var. 2013’te Paris’te Sakine Cansızlar nasıl katledildi ise 23 Aralık’ta 3 yoldaşımız yine aynı elle, aynı zihniyet tarafından katledildi" dedi.

Fransa hükümetine çağrıda bulunan Aydeniz "2013’te Paris’te Sakine Cansızların katliamının üstünü örterek bugün yolunu açtığınız katliamı aydınlatmanız gerekiyor, eğer aydınlatmazsanız bu katliamda sizin de rolünüz olduğunu buradan belirtmek istiyoruz. Eğer kendilerinin rolü yoksa bir an önce açığa çıkarmalılar" diye konuştu.

DBP'ye düzenlenen operasyonda partililerin gözaltına alındığını hatırlatan Aydeniz "Kürt siyasetçileri rehin alarak bu seçim sürecini yürütmek derdindeler. Ama ant olsun ki Demokratik Bölgeler Partisi olarak HDP fikriyatı ile sizin kaybetmeniz için her yerde mücadele edeceğiz" dedi.

Aydeniz "Tecrit İmralı’da başladı ama bugün bütün Türkiye tecrit altındadır. Bu tecrit devam ettikçe Türkiye’nin demokratikleşmesi engelleniyor çünkü onlar da çok iyi biliyor ki Sayın Öcalan demokrasinin öncüsüdür. Tecride karşı mücadelemizi her yerde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sancar: Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da DBP'ye düzenlenen operasyona ve HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine değinerek "Demokratik siyasette bu baskıların amacı ve sebebi de bellidir. Sebep Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarıdır, çözümsüzlüğün temeli de imha ve inkardır" diye konuştu.

Paris'te saldırıya değinen Sancar "Bir kez daha Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Ortada şüpheler ve soru işaretleri var. 10 yıl önce yaşananlar ortada. 3 kadının, Sakinelerin katledilmesinin aydınlatılmaması şüpheli soruları artırıyor. O nedenle Fransa yönetimi samimi ve kararlı bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır. Çağrımız Fransa yönetimine budur. Arkasında ne var, hangi güçler var, nasıl gerçekleşti bu cinayetler, bir an önce aydınlatılsın! Aydınlatın ki karanlıktan beslenen böyle canice eylemlere başvuramasınlar. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Arkasında kimlerin yer aldığını soruşturan Fransız makamlarına çağrılarımızı yineleyeceğiz, dünya kamuoyunda da gündemde tutacağız" diye konuştu.

"Savaş politikalarının yarattığı yıkımı, tahribatı her alanda yaşıyoruz. Bakın bugün savaş politikalarıyla canlarımız, ekmeğimiz gidiyor, ekmeğimiz çalınıyor" diyen Sancar "Savaş devam ettikçe yoksulluk derinleşiyor, halkın ekmeği küçülüyor" ifadesini kullandı.

'Şüpheleri artıyor'

"Savaşa karşı mücadelede ısrarlı, barış hedefimizde kararlıyız" diyen Sancar "Savaş politikalarının Kürt sorununda çözümsüzlük zihniyetinin devamı temel sütunlarından biri de İmralı'da Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrittir. Tecrit ile savaş politikaları arasında kopmaz bir bağ vardır. Ne zaman tecrit derinleşirse savaş politikaları büyüyor. Ne zaman savaş planları genişletilirse İmralı’daki tecrit ağırlaştırılıyor. 21 aydır İmralı'dan haber alınamıyor, avukatların yaptığı açıklamaya göre CPT heyeti İmralı'ya gittiğinde Öcalan görüşmeye çıkmamış. Şüpheleri arttırıyor, bu ağırlaştırılmış tecrit ülkede çözümsüzlüğü derinleştiriyor, çatışmaları ve yoksulluğu derinleştiriyor, demokrasinin önünü tıkıyor. O yüzden diyoruz ki tecrit mutlaka ve bir an önce kalkmalıdır. Ne demişti bundan önce son görüşmesinde Abdullah Öcalan. 'Bana imkan tanınsın bir haftada bu çatışmayı bitiririm' demişti" ifadelerini kullandı.

'Tecrit sadece bizim meselemiz değil'

HDP Eş Genel Başkanları olarak İmralı'da Öcalan ile görüşmek istediklerini söyleyen Sancar "Bizler de başvurduk, görüşmek istiyoruz. Abdullah Öcalan ile İmralı’da HDP’nin Eş Genel Başkanları olarak görüşmek istiyoruz. Avukatlarıyla görüşmek hakkıdır. Bu tecrit büyük hukuksuzluktur. Tecrit üzerinden, savaş politikaları üzerinden bu iktidar siyaseti ve seçim sürecini de dizayn etmek istiyor. O nedenle tecrit sadece bizim meselemiz olarak görülemez. Tecrit bu ülkenin tümünün meselesidir" dedi.

Siyasi partilere çağrı

"Bu ülkede adaletten yana, demokrasinin gelmesini isteyenlerin hepsinin tecride karşı çıkması lazım" diyen Sancar sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle bütün siyasi partilere çağrı yapıyoruz. İktidarın savaş politikalarındaki ısrarına karşı ve siyaseti seçim sürecini yönlendirme ve dizayn etme girişimlerine karşı sizler de bir heyet oluşturarak İmralı'da görüşme talebinde bulunun. Kimse bundan çekinmesin. Hukuksuzluktur tecrit, çözümsüzlüğün temelidir. O nedenle siyasete ve toplumsal demokrasi güçlerine düşen sorumluluk, bütün bunlara karşı birlikte ses çıkarmaktır. Gelin hep birlikte savaşa hayır dediğimiz gibi çözüm ve barış istediğimiz gibi tecride de hayır diyelim."