HDP'li Oluç: Meclis Başkanlığı İçişleri Bakanı'ndan mı korkuyor?

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan OIuç, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yapılan yürüyüşte, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını belirterek, Meclis Başkanlığının söz konusu durumu kınamadığını söyledi.

Oluç, "Bu demektir ki bir milletvekiline kolluğun yaptığı saldırıyı Meclis Başkanlığı kınanacak bir durum olarak görmüyor, yani bu saldırının arkasında duruyor. Yok, böyle değilse Meclis Başkanlığı, İçişleri Bakanı'ndan mı korkuyor?" ifadelerini kullandı.

Oluç sözlerine şöyle devam etti:

"Mafyayla iltisaklı ve irtibatlı bir İçişleri Bakanı bu. Her türlü uyuşturucu baronuyla, yolsuzluk yapanla, hırsızlık yapanla, ülke dışına kaçırılanla, her türlü musibeti yapanla ortak fotoğrafları olan, bir fotoğraf albümü oluşturmuş bir İçişleri Bakanı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en berbat İçişleri Bakanından bahsediyoruz. Bu İçişleri Bakanı diyor ki 'Demokrasiyi istismar etmelerine izin vermem.' Öyle mi? Ya, senin demokrasiden ne haberin var?"

TBMM Başkanvekili: Ben kınarım ben de sıkıntı yok

Oluç'un, İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili sözlerine cevap veren AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Anayasa'nın 38. maddesi açık bir şekilde, suçu sabit olmadığı sürece hiç kimseyle ilgili suçluluk ithamını yasaklamışken bu kadar rahat konuşulmasını, bu kadar çirkin ifadeler kullanılmasını asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

Oluç'un, "Bir milletvekilinin bacağının kırılmasını kınayamıyorsunuz" sözlerine yanıt veren Meclis Başkanvekili Haydar Akar'sa, "Ben kınarım, ben de sıkıntı yok. Bir milletvekiline şiddet uygulanmasını, kolluk kuvveti uygulanmasını kınarım. Sizin sözlerinizi de kınıyorum aynı zamanda" dedi.