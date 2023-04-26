HDP'li Meral Danış Beştaş'tan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trafik kazası geçiren HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, sağlık durumuna ilişkin olarak, "Felç riski ortadan kalktı. Umarım kısa sürede daha iyi olacağım" dedi.

Seçim çalışması için bulunduğu Erzurum'da 14 Nisan'da trafik kazası geçirerek yaralanan Beştaş, son durumu Halk TV'de Ayşenur Aslan'a anlattı. Beştaş, "Sürekli yatar vaziyetteyim. Ayşenur Hanım'ı kıramadım. Çalışmamız gerekiyor. Hastanedeki tedaviden sonra evde tedaviye devam ediyorum. Belimde kırık vardı, 12 platin ile şu anda hayatıma devam edeceğim" dedi.

Oldukça ciddi bir ameliyat olduğunu belirten Beştaş, "Neyse ki felç riski ortadan kalktı. Bu tip bel kırıklığının en ciddi sonucu duyu kaybı ve bacaklardaki felç. Şimdi hem fizyoterapist ile hem de ağızdan ve damardan tedaviler devam ediyor. Umarım kısa sürede daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Seçim dönemini evde geçirmekten çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum" diyen Meral Danış Bektaş, "Hakikaten ölümden ve felç olmaktan kıl payı kurtulduğum için artık önemli olan yaşam diyorum, evden çalışmalara devam ediyorum" açıklamasında bulundu.