HDP'li İsmail Arslan tutuklandı

Urfa'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında Ceylanpınar eski Belediye Başkanı İsmail Arslan hakkında Urfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, 17 Temmuz 2018 tarihide sonuçlandı. Arslan’a “Örgüt üyeliği” iddiasıyla verilen 9 yıl 3 aylık hapis cezası, Yargıtay’da onandı. Bu karar üzerine Arslan, bugün İzmir’de gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Arslan, daha sonra tutuklanarak Kırklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Urfa'da 12 Aralık 2016 tarihinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 284 kişiden yaklaşık 80 kişi tutuklanmıştı. 80 kişiden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi oldukları gerekçesiyle 22 kişi hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla ayrı dava açıldı. 17 Temmuz 2018 tarihinde görülen 6’ncı duruşmada aralarında belediye eşbaşkanı ve HDP yöneticilerinin bulunduğu 22 kişiye 116 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verilmişti. Arslan da aynı davada 14 süreyle tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.