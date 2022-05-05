Ahmet Hakan gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Ahmet Hakan, Hürriyet'te yer alan 'Ruhsal sağlık nasıl korunur' başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Merkezi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında "Ruhsal sağlık nasıl korunur" sorusuna yanıt aradı. Yazısında olası cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çekti. 

'Adayımız Mansur Yavaş'

Ahmet Hakan, " Kemal Kılıçdaroğlu’nun son anda “Adayımız Mansur Yavaş” diyeceğini hayal et." diyerek Mansur Yavaş'ın aday olmasını istediğini yazdı. 

İşte, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı:

Ruhsal sağlık nasıl korunur

BİRİNCİ ADIM: Telefonundan günde 3 saat kesintisiz uzaklaşma üzerine kurulu meydan okumalara giriş.

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İKİNCİ ADIM: Artık iyice istihbarat örgütlerinin oyuncağı haline gelen Twitter’ı inceden terk et.

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ÜÇÜNCÜ ADIM: Kemal Kılıçdaroğlu’nun son anda “Adayımız Mansur Yavaş” diyeceğini hayal et.

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