Ahmet Hakan gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında "Ruhsal sağlık nasıl korunur" sorusuna yanıt aradı. Yazısında olası cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çekti.
'Adayımız Mansur Yavaş'
Ahmet Hakan, " Kemal Kılıçdaroğlu’nun son anda “Adayımız Mansur Yavaş” diyeceğini hayal et." diyerek Mansur Yavaş'ın aday olmasını istediğini yazdı.
İşte, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı: