HDP'li isimden AKP'ye ilişkin toplu istifa iddiası

Bingöl'e bağlı Genç ilçesinde AKP İlçe Başkanı Aydın Kalabalık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"AK Parti Genç İlçe Başkanlığı görevini şimdiye kadar büyük bir onurla ifa ettim bu uğurda kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etmekten, onların dertleriyle hemhal olmaktan, mutluluklarını paylaşmaktan her daim memnuniyet duydum" diyen Kalabalık, "Kişisel işlerimin yoğunluğu ve ailevi sebeplerden ötürü bu görevi layıkıyla ifa etme noktasında herhangi bir zafiyete sebebiyet vermemek adına AK Parti Genç İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP Bingöl Belediye Meclis Üyesi ve Grup Eş Sözcüsü Ferhat Yıldırım da Kalabalık'ın istifasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kalabalık'ın istifa açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayan Ferhat Yıldırım, "AKP'de sular durulmuyor. Gün geçmedikçe istifa sesleri duyulmasın. AKP'nin bittiğini gören ya affını istiyor ya istifasını sunuyor. Önümüzdeki günlerde toplu istifa gelebilir" ifadelerini kullandı.