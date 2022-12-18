HDP’li ilçe başkanı gözaltı sırasında kalp krizi geçirdi

İzmir’de yapılmak istenen yürüyüş sırasında polis saldırısıyla gözaltına alınan HDP Bodrum İlçe Eş Başkanı Mehmet Zahir Yaşar, kalp krizi geçirdi. Anjiyo olan Yaşar yoğun bakımda tutuluyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İzmir'de "tecrit ve savaşa karşı" yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırısında Özgürlük için Hukukçular Derneği’nin bildirdiğine göre 42 yurttaş gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yurttaşlardan HDP Bodrum İlçe Eş Başkanı Mehmet Zahir Yaşar (55) ise polis saldırısı sırasında kalp krizi geçirdi. Yaşar’a kaldırıldığı Yeşilyurt’taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldı. Yaşar hakkında bilgi veren doktorlar, anjiyonun devam ettiğini ve Yaşar’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.

HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca da Yaşar’ın durumunu öğrenmek için hastaneye gitti.