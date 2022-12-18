HDP İstanbul İl Başkanı Encü'ye polisin tokat attığı görüntülere Valilikten inceleme

İstanbul Kadıköy'de bugün düzenlenen eylemde polisin HDP İstanbul Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat attığı görüntülerin ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Valilik sözkonusu görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur.

Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır.

İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HDP: Bu tokat Kürt halkına ve demokrasi güçlerine atılmıştır

Öte yandan HDP Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul’da Adalet Nöbeti eylemine yönelik saldırıda partinin İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atması ve eylemcilerin polis işkencesiyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Polisin, HDP İl Eşbakanı Ferhat Encü’ye ettiği küfür ve hakaretler ile tokat atılmasına dair açıklamada, “Bizim nazarımızda bu tokat, sadece Ferhat Encü’ye değil, AKP-MHP iktidarının giderek pervasızlaşan iktidar pratiklerine karşı adalet arayan Kürt halkına ve demokrasi güçlerine atılmıştır. İktidarın yarattığı düşmanlık politikaları ve nefret iklimi kolluk güçlerini hadlerini aşan bir noktaya çekmekte ve iktidardan cesaret alan polisler hak ve adalet arayan herkese nefret kusmaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Muhalefetin sindirilmek istendiği, adalet arayanların darp edildiği ve pervasızca saldırıların ayyuka çıktığı bu dönemde siyasal ve toplumsal itirazımızı daha gür sesle çıkarmaya devam edeceğiz. Bugün Ferhat Encü’ye atılan tokat, demokratik siyasete atılmış, edilen galiz küfürler adalet arayanlara yönelik olmuştur. Bu saldırı aynı zamanda Kürt düşmanlığının sonucudur.

Bu tokat ülkede değişim iddiasındaki tüm siyasi yapıların kulağında çınlamalı ve harekete geçilmelidir. Her şeyini kaybetmiş bu pervasız iktidar şiddet ile kendini yeniden kurmak isterken, bunun panzehiri bu tokat atan zorba ele karşı demokrasi güçlerinin el ele vermesidir.”