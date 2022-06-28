HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu serbest bırakıldı

Çanakkale Bayramiç'te 25 Haziran'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cemre, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cemre'nin avukatı İnci İncesağır sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkil Muhammed Cihad Cemre, çözüm sürecindeki gazetecilik faaliyetleri nedeniyle iki günlük gözaltı sürecinden sonra, dosyaya sunduğumuz tüm lehe delillere rağmen tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi" demişti.

İncesağır ayrıca "Dosyadaki gizlilik kararı sadece müdafilere yönelik, şöyle ki tüm dosya kapsamındaki suçlamaları Sabah Gazetesi ve diğer havuz medyasından öğrenmiştik. Müvekkil hakkında bilgilerin sızdırılması ve yargının baskı altına alınması suçtur" diye açıklama yapmıştı.