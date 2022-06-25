HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, oğlu Muhammed Cihad Cemre’nin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya oğlu Muhammed Cihad Cemre’nin Çanakkale’nin Bayramiç'teki evinden gözaltına alındığını duyurdu.

Kaya, “Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı” dedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan oğlu için Kaya, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" diye konuştu.

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