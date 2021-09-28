HDP’li Hatimoğulları’na saldırı girişimi

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları’nın Ankara’da bulunan evine yönelik saldırı girişimine ilişkin bugün parti Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapılacak.

Saldırı girişimi üzerine Mezopotamya Ajansı'na konuşan Hatimoğulları, 24 Eylül Cuma günü iki kişinin evinin kapısına geldiğini ve sivil polis olduklarını belirterek, kapıyı açmalarını istediğini söyledi. Hatimoğulları, “Benim eve 2 polis geldi ve ısrarla kapıyı açmamı istediler, milletvekili olduğumu söyledim. Emniyete haber vereceğimi belirttim. Konu hakkında detaylı bilgileri yarın açıklayacağız” diye konuştu. Hatimoğulları, saldırıya dair gerekli hukuki işlemleri başlattıklarını da belirtti.

Söz konusu saldırı girişimine dair HDP Genel Merkezi’nde yarın saat 11.30’da HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatimoğulları açıklama yapacak.