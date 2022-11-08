HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi hakkındaki komisyon kararı onaylandı

Hakkında tutuklama kararı verilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili Hazırlık Komisyon'unun hazırladığı karar onaylandı. Karar şimdi Karma Komisyon'a havale edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianamede Güzel'in, "PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiği" ifadelerine yer verilmişti.

Dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kaldırılan Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

Güzel, 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.