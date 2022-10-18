HDP'li Gülser Yıldırım tahliye oldu

İnfazını tamamlamasına rağmen 4 aydır serbest bırakılmayan eski HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, yaklaşık 6 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinde bulunan Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi.

Gülser Yıldırım, 4 Kasım 2016’da dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra tutuklanmış, Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yıldırım, cezasının tamamlanması üzerine bulunduğu Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye oldu.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İnfaz Kanunu’na göre; yerel mahkemenin verdiği 7 yıl 6 aylık hapis cezası kapsamında Yargıtay’ın onaması durumunda 5 yıl 7 ay 16 gün cezaevinde kalması gereken Gülser, 4 aydır infazını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyordu.