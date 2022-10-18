Merkez Bankası yetkilisi bilgi vermedi, CHP, İYİP ve HDP komisyonu terk etti

AKP'nin hazırladığı ekonomik düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Strateji Genel Müdürü İrfan Yanar da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu; Merkez Bankası yetkilisinden "Kur Korumalı Mevduat" hakkında bilgi istedi. Fakat, CHP, HDP ve İYİP'li komisyon üyeleri, verilen bilgileri yetersiz bularak eleştirdiler. Bunun üzerine komisyonda söz alan Bülent Kuşoğlu bilgi verilmeyecekse komisyonu terk edeceklerini söyledi.

Kuşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok önemli bir kanundan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir uzatım söz konusu olacak. Vergi muafiyeti var. Bunun hem bütçeye hem de devlete bir maliyeti var. Ayrıca gelir dağılımı açısından baktığımızda zaman da 2 milyon 297 bin hesap var. Bunun anlamı; birkaç yüz bin kişi olduğudur. Birkaç yüz bin kişiye bu kadar meblağ veriliyor. Bütçeden veriliyor. Merkez Bankası para basarak bu tarafa aktarma yapıyor. Gelir dağılımı açısından çok önemli bir konu. Vergi muafiyetini ayrıca veriyoruz. Böyle bir konu ile ilgili kaç hesap var Merkez Bankası'na ait diye soruyoruz.

İkincisi; şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na maliyeti nedir diye soruyoruz. Maliye Bakanlığı bu bilgileri verdi; hiçbir sakıncası yok. Merkez Bankası için de verilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'ndan Maliye Bakanlığı'nda daha özellikli bir durumu var. Merkez Bankası, Plan ve Bütçe Komisyonu'na her sene iki kere bilgi vermek mecburiyetinde olan bir kurum. Her sene iki kere bu komisyona bilgi vermesi gerekiyor. Bu sene bu bilgi verilmedi henüz. Geçen sene bir kere verildi. Bu aksatılıyor son zamanlarda.

Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı; konu millet iradesi ile ilgili bir konudur. TBMM'nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Şu andan itibaren konu budur. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa sayın Başkan biz terk ediyoruz. Bu olmaz. Bu sizin de hassasiyetle durmanız gereken, protesto etmeniz gereken... Bu çünkü TBMM'nin itibarıdır. Bürokratik vesayet mi var bu ülkede ya. Ne kadar kötü, bilgi veremiyoruz. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor; Merkez Bankası bilgi veremiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir. Milletin, TBMM'nin itibarıdır. Hep beraber bunu savunmak zorundayız. Eğer bu konuda bilgi verilmeyecekse biz komisyonu terk edeceğiz."

Bilginin verilmemesi üzerine CHP, HDP ve İYİ Partili komisyon üyeleri toplantı salonunu tepki göstererek terk etti. (ANKA)