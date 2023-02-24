HDP'li Çepni: Çadır kentlerde salgın hastalıkların baş göstermesi an meselesi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, deprem bölgesindeki çadır kentlerde yüzlerce kişinin aynı tuvaletleri kullandığını belirterek, salgın hastalıkların baş göstermesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Devlet nerede?" diyenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi, "Kendi gözümüze, kulağımıza mı sana mı inanalım?" dedi.

Yurttaşların "3 gündür devlet yoktu" diye feryat ettiğini vurgulayan Çepni, bunun analiz değil somut gerçek olduğunu dile getirdi.

Murat Çepni, deprem bölgesinde kışlık çadır, konteyner, soba, kuru gıda, temizlik malzemesi, kadın hijyen ürünleri ve jeneratörün acil ihtiyaçlar arasında olduğunu belirtti.

Çadır kentlerde yüzlerce kişinin aynı tuvaletleri kullandığını anlatan Çepni, "Salgın hastalıkların baş göstermesi an meselesi. Bunun için seyyar tuvalet, banyo ve mutfaklar çok acil ihtiyaçlar. Bunları devletten istiyoruz" diye konuştu.