HDP'li Buldan'dan Akşener'in 'açılım kumpanyası' sözlerine yanıt: Kaybedecekler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Belli ki, 'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor. Ak Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

HDP Ardahan İl Binası önünde toplananlara seslenen Pervin Buldan “Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan ve 28 Şubat’tan bilirler” dedi.

"İktidarı rahatsız ettiğimizin farkındayız" diyen Buldan HDP'ye karşı açılan davaların "AKP ve MHP koalisyonun HDP ve HDP geleneğinden ne kadar çok korktuklarının bir göstergesi" olduğunu kaydetti.

'Gelen ağaları, giden paşaları oldu'

İYİP Genel Başkanı Akşener'in partisinin grup toplantısında HDP-AKP görüşmesine ilişkin "Belli ki, 'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor" şeklindeki sözlerine yanıt veren Buldan "Bir taraf daha var bizden korkan ve aynı zamanda bize saldırıyı hiçbir zaman gündeminden çıkarmayan, 6’lı masanın kadın başkanı var" dedi.

Buldan şöyle konuştu:

"O 6'lı masa içinde bulunan kadın başkan her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Bu 6’lı masadaki kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Kürt anasını görmesin, gelen ağaları, giden paşaları oldu. Biz bunu biliyoruz. Bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Oysa HDP’liler kumpanya bilmezler, HDP’lierin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP’lilerle dolu olduğunu göstererek ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler."