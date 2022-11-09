HDP’den Akşener’e ‘görüşme’ yanıtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında ‘Anayasa değişikliğine’ dair AKP ile HDP arasındaki görüşmeyi eleştirdi.

"Resim iyice netleşti, saflar belli oldu” ifadelerini kullanan İYİP lideri Akşener, “AK Parti vekilleri, PKK’yla bir tuttukları HDP ile, aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de, genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri, AK Parti ile, aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar. Ya görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Demek ki neymiş? İki taraf için de, ilkeler, değerler, hikaye, at pazarlığı şahaneymiş" dedi.

Akşener’in bu sözlerine HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’tan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP heyetinin kendilerini ziyaret etmesinin ardından İYİP heyetine gittiğini hatırlatan Oluç, “Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki heyet bizim kapıdan çıkıp, koridoru yürüyüp İYİ Partiye gidip, kendilerinin söylemiyle ‘masa kurup’ görüştüler... Lahana ve perhiz turşusu misali...” ifadelerini kaydetti.