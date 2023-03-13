HDP'li Beştaş'tan HÜDA-PAR yorumu: 'Cumhur İttifakı büyük bir panik içinde'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA-PAR'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almasına ilişkin bir soruya Beştaş, "Biz, Emek ve Özgürlük İttifakı temelinde seçimlere hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı bu konuda büyük bir panik ve telaş içinde, gidebileceği her yere gidiyor" karşılığını verdi.

'Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebi gelmedi'

Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi ziyaret edeceğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine, şu ana kadar kendilerine resmi veya gayriresmi randevu talebi gelmediğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e getirdiği son yasa tekliflerine dikkat çeken Beştaş, "AKP, üç ay sonra yürürlükten kaldırılacak yasaları çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki izlenimlerini aktaran Beştaş, aradan geçen zamana rağmen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmadığını, banyo yapılamadığını, bölgede salgın hastalık tehlikesinin olduğunu söyledi.