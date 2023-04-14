HDP'li Beştaş'ın ameliyatı başarılı geçti

Seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve milletvekili adayı Meral Danış Beştaş Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Ameliyatı başarılı geçen Beştaş’ın durumunun iyi olduğu, şimdilik yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Beştaş’la aynı araçta bulunan şoförü Mehmet Vefa ve Mehtap Demirkaya’nın da durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu ifade edildi.