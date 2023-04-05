HDP'li Beştaş: Yakın akrabalarım habersiz AKP'ye üye yapılmış

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bugün TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beştaş, yakın akrabalarından bazılarının habersiz şekilde AKP'ye üye yapıldıklarını açıkladı.

ANKA'da yer alan habere göre, Beştaş, “Elimde AKP üye kayıtları var. Sadece iki tane getirdim. Bunların bir kısmı benim yakın akrabalarım. Habersiz bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi yapılmışlar. Bu sabah aradılar, Whatsapp kayıtlarıyla, ne demişler? Şanlıurfa mesela bir tanesi, ‘Karaköprü teşkilatı 2022 dönemi aktif üyesisiniz’. Bunlar HDP’li. Bunlar memur, esnaf, doktor, avukat. Sordum, ‘Kaç kişisiniz, sadece iki tane gönderin’ dedim. Yanımda 10 tane daha var. ‘Bir baktık e-Devlet’ten, Allah Allah, biz zaten üyeymişiz, biz üye olmadık. Haberimiz de yok’ deniyor. Bu iktidarın irade gasp etmekte ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. İradeye saygınızın olmadığını kayyumlardan, rehin aldığınız vekillerden, belediye başkanlarından biliyoruz. Şimdi de halk iradesine üyelikle ipotek koymaya çalışıyorsunuz. Ne yani, üye yaptıklarınız size oy mu verecek? Ne kazanacaksınız? Hakikaten büyük bir zavallılık. Bütün Türkiye yurttaşlarına, seçmenlerine, lütfen e-Devlet’ten, olur ya siz de üye yapılmışsınızdır, bir bakın, bari silin ki bu kadar boşu boşuna sevinmesinler” diyerek yurttaşlara çağrı yaptı.