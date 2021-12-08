HDP'li Beştaş: Süleyman Soylu kürsüden inerken tehdit etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütçe görüşmelerinde gerilim devam ederken HDP Grupbaşkan Vekili Meral Danış Beştaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Soylu'nun terörle işbirliği iddiaları üzerine sataşma nedeniyle söz olan Meral Danış Beştaş kürsüden inmesinin ardından yeniden söz alarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Meral Danış Beştaş'ın açıklaması şöyle oldu:

"Bakan Bey biraz önce ben kürsüden yerime doğru giderken beni açıkça tehdit etti. Şu şekilde: Akşam göreceksin, başını öne eğerek çıkacaksın, dedi.

Bakan bey, HDP üyeleri, milletvekileri olarak sizin bütün suçlarınıza, saldırılarınıza, kumpaslarınıza, işkencelerinize rağmen tek bir saniye diz çökmedik, boyun eğmedik, teslim olmadık.

Üstelik o sizin yönettiğiniz İçişleri teşkilatı var ya, davul sizin elinizde, tokmak kimde onu takdir edin.

Emniyet sizde, Vali sizde, kaymakam sizde, yargı sizde. Oturup sahte delil üretiyorsunuz, sahte delillerle bizler hakkında soruşturma, dava açıyorsunuz. Valilerinize talimat veriyorsunuz; HDP'nin bütün etkinlikleri yasaklanıyor.

Siir'te, 3 gün önce cumhurbaşkanı oradaydı. Bütün AKP'liler yürüdü. Ben 6 aydır orada açıklama yapamıyorum.

Valiler doğrudan AKP'nin il başkanı olarak çalışıyor. Sizin sayenizde, sizin talimatınızla. Hukuku tamamen yerle bir ettiniz, bu size yakışmıyor. Hukuk herkese eşit davranmayı gerektirir.

Biz burada siz nasıl halkın oyuyla geldik diyorsanız biz o sandıktan çıktık. Halk iradesine saygı göstermeyi öğreneceksiniz."