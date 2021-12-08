HDP'li Beştaş: Şengal'deki SİHA saldırısı savaş suçudur

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye’nin Şengal’in Xanesor ilçesinde bir araca Silahlı İnsansız Hava Aracı’yla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini ve Şengal Yönetim Konseyi Eşbaşkanı Merwan Bedel’in yaşamını yitirdiğini söyledi, olaya tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Beştaş, “Bugün çok üzücü bir haber okuduk, onunla ilgili söz aldım. Şengal'de Merwan Bedel'in bir SİHA saldırısına maruz kaldığını ve yaşamını yitirdiğini öğrendik. Diyeceksiniz ki: ‘Ne alaka?’ Şengal'de Êzidî Kürtler oturuyor ve 73'üncü kez soykırım tehdidine maruz kaldılar, saldırıya uğradılar. Merwan Bedel arabasında iki çocukla birlikte bombalandı ve kendisi öldü, çocukları yakınlardan geçenlerin müdahalesiyle yanmaktan kurtuldu. Öncelikle bu saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Sivillere yönelik saldırının savaş suçu olduğunu kaydeden Beştaş, “Bize dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı ‘savaş’ dediğimiz için eleştiriler getirdi, keşke burada olsaydı. ‘Bu bir savaş suçudur’ diyoruz. Şengal'de Êzidî Kürtlerin Türkiye'ye hangi saldırısı var? Oradakilerin buraya ne zararı var soruyoruz. IŞİD orayı bir katliam yurdu hâline getirdi, binlerce insan öldü. Şimdi, IŞİD'in yarım bıraktığı işi SİHA'larla Türkiye tamamlamak mı istiyor? Bunu açıklamaya davet ediyoruz ve Dışişleri Bakanına da bu konuda sordum ‘IŞİD'in saldırısını kınıyorum ve soykırımı tanıyorum’ demişti. Bugünkü savaş suçu ve suikast konusunda ne düşündüğünü alenen soruyorum ve tekrar kınıyorum” ifadesini kullandı.