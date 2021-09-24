HDP’li Beştaş ‘ittifak düşüncemiz yok’ dedi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

halk.com.tr’den Hazar Dost’a konuşan Beştaş, HDP’nin yüzde 10’un üzerinde oy aldığını belirtirken, "parlamento içinde de yüksek bir denge yakalayacağımıza inanan bir yerden konuşuyoruz" görüşünü dile getirdi.

“Bizim ittifaka girme tartışmamız ya da düşüncemiz yok” diyen Beştaş, kendilerinin bu dönemin en demokratik yolunu temsil ettiklerini söyledi.

Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre halkla beraber karar verilir. Ama şu anlık bir ittifaka girme düşüncemiz yok. Önümüzdeki günlerde HDP’nin yol haritasını açıklayacağız.”

Erdoğan'ın "Kürt sorunu çözülmüştür" açıklamasını da değerlendiren Beştaş açıklamaları 'Sorunu hiçleştirme' olarak yorumlayıp "Erdoğan ne yaparsa yapsın Kürt seçmenden oy alamayacaktır" dedi.